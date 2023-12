Zwischen Heiligabend und dem 1. Weihnachtsfeiertag sind bei der Polizei Hamm aus dem gesamten Stadtgebiet insgesamt elf Einbrüche in Mehr-/Einfamilienhäuser angezeigt worden.

Hamm (ots) - Betroffen waren unter anderem Wohnhäuser/ Wohnungen im Hülsweg, im Paracelsuskarree, in der Falkenstraße, der Langen Reihe, Röttgersbank, der Laakerholzstraße, der Roonstraße, der Orionstraße und der Kamener Straße.



In sämtlichen Fällen drangen der oder die Täter gewaltsam in die Wohnungen/ Wohnhäuser ein.

Durch Aufhebeln von Wohnungstüren/Terrassentüren oder Beschädigen von Fensterscheiben, gelangten sie in die privaten Räumlichkeiten und durchsuchten diese nach möglichem Diebesgut.



Anschließend nahmen sie unter anderem Schmuck, Bargeld, Bekleidungsstücke und eine Spielekonsole mit.



Hinweise zu den jeweiligen Einbrüchen oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie per Mail unter Hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)