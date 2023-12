Nach einem Verkehrsunfall mit einem Fiat am Samstag, 9.

Hamm-Heessen (ots) - Dezember, 21.15 Uhr, flüchtete ein unbekanntes Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit am Großen Sandweg.



Die Fiat-Fahrerin fuhr mit ihrem Kleinwagen auf dem Großen Sandweg in Richtung Westen, als sie mit einem entgegenkommenden Auto an einer Engstelle kollidierte. Der Sachschaden an dem Fiat erstreckt sich von der Front bis zum Heck über die gesamte linke Seite und wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen Mercedes handeln.



Die Polizei Hamm sucht nun den flüchtigen Unfallbeteiligten.



Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)