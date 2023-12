Ein Unbekannter beschädigte zwischen Montag, 4.

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Dezember, 15.30 Uhr, und Dienstag, 5. Dezember, 10 Uhr, einen Niederspannungsverteilerkasten am Bockumer Weg - anschließend suchte er das Weite.



Der Verteilerkasten befindet sich an einer Zufahrt zu dem Parkplatz eines Supermarktes.



Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher werden telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegengenommen. (ds)