Durch seine auffällige Fahrweise, bei der er andere Verkehrsteilnehmer überholte, ohne ersichtlichen Grund in den Gegenverkehr fuhr und wiederholt seine Lichthupe betätigte, wurde eine Zeugin am Samstag, 23. Dezember, gegen 0.45 Uhr auf der Richard-Wagner-Straße auf einen 27-jährigen Mercedes-Fahrer aufmerksam - sofort armierte sie die Polizei.

Hamm-Herringen (ots) - Sowohl uniformierte, als auch zivile Einsatzkräfte der Polizei Hamm begaben sich auf die Suche nach dem Mercedes-Fahrer, der seine rasante Fahrt in gleicher Manier fortsetzte.



Als zivile Einsatzkräfte den Sprinter-Fahrer auf der Radbodstraße erblickten, bewegte er sich in Richtung Hammer Straße und fuhr erneut ohne ersichtlichen Grund in den Gegenverkehr. Zudem missachtete er im Bereich der Kreuzung Hammer Straße eine rote Ampel.



Als er sein Fahrzeug auf einem Firmengelände in der Straße Steigerring parkte, konnte er von den zivilen Einsatzkräften kontrolliert werden.



Wohl bewusst dessen was noch folgt, ergriff der 27-jährige Hammer unter einem Vorwand fußläufig die Flucht. Hierbei wollte er sich durch wegstoßen eines mittlerweile eingetroffenen uniformierten Polizisten von der Örtlichkeit entfernen. Dies misslang jedoch und der 27-jährige konnte vor Ort festgehalten werden.



Im Rahmen der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass der Mann aus Hamm den Sprinter unter dem Einfluss von Alkohol führte. Doch damit nicht genug: Ebenfalls ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.



Für die Entnahme einer Blutprobe wurde er zur Polizeiwache gebracht - zudem wurden Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie der Straßengefährdung infolge von Alkoholgenuss gefertigt. (ds)