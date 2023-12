Unbekannte haben am Sonntag, 10. Dezember, einen Altpapiercontainer an der Erlenfeldstraße, nahe der Römerstraße, in Brand gesetzt.

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Gegen 18 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Feuerwehr löschte die Flammen des nahezu vollständig abgebrannten Behälters.



Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 400 Euro geschätzt.



Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie per E-Mail unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)