Am Montag, 18.

Hamm (ots) - Dezember, 13:20 Uhr wurde die Polizei zu einem Diebstahl in ein Hammer Erlebnisbad gerufen. Anlass für die Alarmierung war ein Diebstahl eines Mobiltelefons.

Ein männlicher Tatverdächtiger wurde hier im Bereich der Damensauna festgehalten.

Während eines Saunaganges einer 24jährigen Geschädigten aus Ennigerloh entwendete der zunächst unbekannte Tatverdächtige deren Bademantel, in dem sich auch ein Mobiltelefon befand.

Den Bademantel hatte sie zuvor an einem dortigen Kleiderständer aufgehängt.

Der Tatverdächtige wurde durch Mitarbeiter des Bades festgehalten, da am heutigen Tag die Sauna nur für Damen zugänglich war. Diesem Festhalten entzog sich der 37jährige Hammer, indem er nackt über das Saunagelände in Richtung Kanal flüchtete. Hier überwand der 37jährige eine Zaunanlage und verließ das Gelände.

Der 37jährige war zu diesem Zeitpunkt nur mit einem Bademantel bekleidet. Er flüchtete mit seiner spärlichen Bekleidung über die Fährstraße bis in die Lippeauen und versuchte, sich hier in der wuchernden Vegetation zu verstecken. Mit Unterstützung weiterer Polizeikräfte wurde er von den Beamten gestellt und festgenommen. Das zuvor entwendete Mobiltelefon konnte im Rucksack des Tatverdächtigen aufgefunden und sichergestellt werden.

Gegen den polizeibekannten 37jährigen wird nun wegen Diebstahls, Hausfriedensbruch und Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt.

