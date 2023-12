Am Sonntag, 3. Dezember, kam es gegen 13.45 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz an der der Großen Werlstraße mit mehreren uniformierten und zivilen Einsatzkräften.

Hamm-Pelkum (ots) - Ein 15-Jähriger soll in der Wohnung randaliert und eine 40-jährige Familienangehörige mit einem Messer bedroht haben.



Bei der zunächst unklaren Gefahrensituation positionierten sich zwei zivile Beamte mit Maschinenpistolen in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses.



Nachdem kurze Zeit darauf der 15-Jährige in der Wohnung von uniformierten Einsatzkräften widerstandslos in Gewahrsam genommen werden konnte, wurde er zur Polizeiwache gebracht. Nach Rücksprache mit dem Jugendamt wurde der Jugendliche in die Obhut des Vaters übergeben und eine Gefährderansprache durchgeführt. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.



Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Bedrohung im Rahmen einer Häuslichen Gewalt auf.(hei)