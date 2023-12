Eine Radfahrerin verletzte sich am Mittwoch, 20. Dezember, nach einem Sturz auf dem Vorsterhauser Weg während sie von einem Auto überholt wurde.

Hamm-Mitte (ots) - Ein 52-jähriger Seat-Fahrer aus Dortmund fuhr gegen 11 Uhr auf dem Vorsterhauser Weg in südliche Richtung. In Höhe der Hausnummer 29 beabsichtigte er, die 56-jährige Radfahrerin zu überholen. Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision, woraufhin die Hammerin zu Fall kam und sich verletzte. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.(hei)