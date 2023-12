Ein schwarzer Wagen, vermutlich ein Mercedes, flüchtete am Dienstag, 5.

Hamm-Herringen (ots) - Dezember, gegen 13.50 Uhr, nachdem er im Einmündungsbereich der Sandbochumer Straße / Holzstraße in den BMW einer 32-Jährigen fuhr.



Der Flüchtige befuhr mit seinem Wagen die Sandbochumer Straße aus süd-östlicher Richtung kommend und beabsichtigte nach rechts in die Holzstraße einzubiegen. Hierbei kollidierte er mit dem im Einmündungsbereich stehenden BMW der 32-jährigen Frau.



Nachdem sie sich kurz verständigten, stieg der unbekannte Fahrer wieder in seinen schwarzen Wagen und flüchtete von der Unfallörtlichkeit.



Der unbekannte Fahrer war geschätzt 20 Jahre alt und trug zum Unfallzeitpunkt einen grauen Pullover und eine Jeans. Zudem befand sich ein männlicher Beifahrer im schwarzen Mercedes.



Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher werden telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegengenommen. (ds)