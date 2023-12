Am Donnerstag, 14.

Hamm-Mitte (ots) - Dezember, zwischen 14.30 und 16.30 Uhr, wurde in die Dachgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Marker Allee eingebrochen. Unbekannte Täter erlangten auf bisher unbekannte Weise Zutritt zu der Wohnstätte. Anschließend durchsuchten die Langfinger sämtliche Räumlichkeiten der Wohnung. Es wurde eine Tasche sowie Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden kann bisher noch nicht genau beziffert werden. Bei Rückkehr in ihre Wohnung kamen der Bewohnerin im Treppenhaus zwei verdächtige Personen entgegen, die möglicherweise in Zusammenhang mit der Tat stehen. Hierbei handelt es sich um einen 20 bis 25 Jahre alten Mann. Dieser war etwa 180 Zentimeter groß, hatte kurze dunkle Haare sowie einen Vollbart. Weiter trug er eine dunkle Jacke und eine Jeanshose. Dessen Begleiterin war etwa 170 Zentimeter groß und zirka 20 bis 25 Jahre alt. Sie hatte lange schwarze Haare und trug einen auffälligen beigen Mantel. Weitere Hinweise auf die bislang unbekannten Täter liegen bisher nicht vor, nimmt die Polizei Hamm aber unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie elektronisch unter Hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(es)