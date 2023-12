Am Samstag, 9.

Hamm-Uentrop (ots) - Dezember, gegen 18 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus an der Soester Straße eingebrochen.



Nachdem der oder die Täter ein Fenster aufhebelten, gelangten sie ins Haus. Zur Beute liegen bisher noch keine Erkenntnisse vor.



Hinweise auf die verdächtige Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)