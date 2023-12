Ein Einfamilienhaus in der Salzgitterstraße in Heessen war am Donnerstag, 2. Dezember, zwischen 13.00 Uhr und 20.00Uhr, das Ziel von Einbrechern.

Hamm (ots) - Nachdem der oder die Täter die Haustür aufhebelten, durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen - anschließend flüchteten er oder sie unerkannt. Auch der angrenzende Wintergarten des Hauses wurde aufgesucht. Vor dem Betreten des Grundstückes setzten die Täter offenbar einen Außenleuchte mit Bewegungsmelder außer Betrieb.

Angaben zur möglichen Beute können aktuell noch nicht gemacht werden.

Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Einbruch sowie zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)