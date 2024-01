Ein unbekannter Mann beschädigte am Samstag, 30. Dezember, gegen 19.28 Uhr, den Peugeot eines 24-Jährigen - anschließend flüchtete er fußläufig.

Hamm-Herringen (ots) - Der Peugeot-Fahrer aus Werne war mit seinem Fahrzeug auf der Urnenfeldstraße in Richtung Werne unterwegs, als der am Fahrbahnrand spazierende Unbekannte plötzlich und unvermittelt eine mitgeführte Tüte gegen den Peugeot warf.



Hierbei beschädigte er den rechten Außenspiegel des Wagens und flüchtete anschließend in Richtung "Im Hilgerfeld".



Nach Zeugenaussagen wird der Unbekannte wie folgt beschrieben:



Er ist zirka 1,95 Meter bis 2 Meter groß und hat eine dünne Statur. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer dunklen Jogginghose bekleidet. Zudem trug er eine graue Mütze.



Hinweise zum dem Unbekannten nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(ds)