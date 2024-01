null.

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte Einbrecher verschafften sich am Montag, 1. Januar, um 0.28 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Blumenladen an der Werler Straße.



Einsatzkräfte der Polizei wurden im Rahmen ihrer Streife auf den optisch ausgelösten Alarm des Blumenladens aufmerksam - die Einbrecher konnten nicht mehr angetroffen werden.



Nachdem der oder die Täter eine Scheibe beschädigten und so in den Laden gelangten, entwendeten sie aus dem Inneren einen Laptop.



Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.



Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(ds)