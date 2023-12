Eine bislang unbekannte Frau touchierte mit ihrem Auto am Dienstag, 19.

Hamm-Mitte (ots) - Dezember, gegen 7.45 Uhr, eine neunjährige Schülerin im Einmündungsbereich Alleestraße / Langewanneweg - nach einem Gespräch flüchtete die Frau von der Unfallörtlichkeit.



Die Neunjährige war gemeinsam mit ihrer siebenjährigen Schwester auf dem Schulweg, als die Ältere der beidem Schwestern mittig der Fahrbahn von dem Außenspiegel der unbekannten Fahrerin touchiert wurde.



Diese beabsichtigte mit ihrem Gefährt abzubiegen um ihre Fahrt auf dem Langewanneweg in Richtung Süden fortzusetzen.



In Folge des Zusammenstoßes stürzten sowohl die Neun- als auch die Siebenjährige und verletzten sich beide leicht.



Die Unfallfahrerin soll im Anschluss an den Verkehrsunfall erst weitergefahren sein, anschließend gewendet haben und kurz mit den beiden verletzten Kindern gesprochen haben.



Dann setzte sie die Fahrt in ihrem grauen Auto fort und flüchtete.



Bei der Fahrerin soll es sich um eine jüngere Frau mit blondem Zopf gehandelt haben.



Die beiden verletzten Kinder gingen nach dem Verkehrsunfall in die Schule. Von dort aus wurden die Erziehungsberechtigten informiert und die Kinder in ein Hammer Krankenhaus gebracht. (ds)