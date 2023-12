Ein 44-jähriger Mann aus Gelsenkirchen wurde am Montag, 25.

Hamm-Rhynern (ots) - Dezember, gegen 21.35 Uhr, von drei unbekannten Tätern auf dem Heideweg angegriffen - hierbei verwendete einer der Unbekannten auch eine Glasflasche.



Aus bislang unbekannten Gründen schlugen und traten die drei unbekannten Männer auf den 44-Jährigen ein. Im Rahmen der Auseinandersetzung soll einer der Tatverdächtigen zudem mit einer Glasflasche nach dem Mann aus Gelsenkirchen geschlagen haben.



Erst nachdem eine Zeugin auf den Sachverhalt aufmerksam wurde und laut aufschrie, ließen die Männer von ihrem Opfer ab und flüchteten fußläufig in östliche Richtung auf dem Heideweg in die Eulerstraße.



Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der 44-Jährige durch die Zeugin medizinisch erstversorgt, ehe er mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht wurde, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.



Alle drei Tatverdächtigen waren laut Zeugenaussagen dunkel gekleidet und trugen Mützen. Zudem hatten sie die Kapuze über die Mützen gezogen.



Hinweise zu dem Sachverhalt oder den unbekannten Schlägern nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)