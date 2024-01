Unbekannte haben am Dienstagabend, 2. Januar, gegen 19.33 Uhr, einen Müllcontainer auf dem Friedhof am Hainbuchenweg in Brand gesetzt.

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den in Brand gesetzten Müllcontainer löschen.

Es entstand Sachschaden.



Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381

916-0 oder an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)