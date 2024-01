Zwischen Samstag, 30. Dezember, und Montag, 1.

Hamm (ots) - Januar, setzten

Unbekannte mindestens zehn Mülltonnen im Hammer Stadtgebiet in Brand.



Die Kräfte der Feuerwehr und der Polizei rückten so unter anderem in die

Orionstraße, die Menzelstraße, den Heideweg, die Ostenallee, den Großen Sandweg,

die Südstraße, den Kleinweg und die Eschenallee, zu Einsätzen raus.



Betroffen waren neben normalen Hausmülltonnen auch Mülleimer von Bushaltestellen

und größere Papiercontainer, die größtenteils von Pyrotechnik in Brand gesetzt

wurden.



In sämtlichen Fällen konnten Einsatzkräfte der Feuerwehr die entstandenen Feuer

löschen - verletzt wurde niemand.



Durch den Brand mehrerer Kunststoffmülltonnen in der Orionstraße entstand ein

Gebäudeschaden.



Aktuell liegen keine Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen vor.



Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer

02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(ds)