Bislang unbekannte Diebe haben zwischen Sonntag, 17.

Hamm-Mitte (ots) - Dezember, 22 Uhr, und Montag, 18. Dezember, 10 Uhr, mindestens zehn Tannenbäume vom Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts am Paracelsuspark gestohlen.



Der Diebstahl fiel auf, als am Montagmorgen ein Verkäufer des Weihnachtsbaumstandes das Fehlen der verschieden großen Bäume feststellte. Anschließend alarmierte er umgehend die Einsatzkräfte.



Hinweise auf den oder die Diebe und ein mögliches genutztes Fahrzeug nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)