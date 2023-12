Ein unbekannter Tatverdächtiger beschädigte zwischen Samstag, 23. Dezember und Sonntag, 24.

Hamm-Herringen (ots) - Dezember, gleich mehrere Schlösser in einem Mehrfamilienhaus in der Kurt-Schumacher-Straße.



Mehrere Schließzylinder von Wohnungstüren, Kellertüren und der Hauseingangstür wurden durch den Unbekannten so manipuliert beziehungsweise mit hineingesteckten Gegenständen beschädigt, dass sie nicht mehr funktionstüchtig waren und ausgetauscht werden mussten.



Hinweise zu dem Unbekannten und den Sachbeschädigungen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie per Mail unter Hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)