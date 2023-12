Zwei bislang unbekannte Männer haben sich am Samstag, 2. Dezember, bei einer fingierten Verkehrskontrolle als Polizisten ausgegeben und den 46-jährigen Beifahrer eines Mercedes Sprinter bestohlen.

Hamm-Rhynern (ots) - Auf dem Hellweg in Höhe Ostdorf überholten die Männer gegen 12 Uhr den 50-jährigen Transporter-Fahrer mit einem Pkw der Marke Citroen. Mit einem Gegenstand ähnlich eines Anhaltestabes signalisierten sie, den Transporter für eine Verkehrskontrolle anhalten zu wollen.



Als der Sprinter-Fahrer daraufhin anhielt, stieg der Beifahrer des Citroen aus, ging auf die Beifahrerseite des Transporters und zeigte eine Marke mit den Worten "Polizeikontrolle" vor.



Nachdem er Führerschein und Fahrzeugpapiere ausgehändigt bekam, forderte der falsche Polizist auch die Herausgabe der Geldbörsen, um das Scheingeld kontrollieren zu können. Der vorgeschobene Grund: an Tankstellen in der Nähe sei Falschgeld aufgetaucht.



Der Beifahrer händigte sein Portemonnaie zwar nicht aus, zeigte es aber vor. Der Unbekannte griff daraufhin in das Scheinfach und zog das Bargeld, eine niedrige vierstellige Summe, heraus. Anschließend rannte er mit seiner Beute zu dem Citroen, der auf dem Hellweg in nördliche Richtung flüchtete.



Der graue Citroen Xsara soll auf dem Kennzeichen die Städtekennung BM (Bergheim) haben.



Der falsche Polizist ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlank, hat dunkle, kurze Haare und einen Dreitagebart. Er sprach Deutsch mit Akzent und trug eine schwarze Kappe, eine schwarze Lederjacke und eine Jeanshose. Der Fahrer kann nicht näher beschrieben werden.



Hinweise zu den Tätern oder dem Tatfahrzeug nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)