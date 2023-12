Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Quellenstraße / Zum Torksfeld am Dienstag, 5.

Hamm-Herringen (ots) - Dezember, verletzte sich eine 64-jährige Fußgängerin leicht.



Die Frau aus Hamm war gegen 12.15 Uhr fußläufig auf der Straße Zum Torskfeld unterwegs, als sie beabsichtigte die Quellenstraße in südliche Richtung zu überqueren.



Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi eines 58-Jährigen.

Dieser beabsichtigte zuvor von der Quellenstraße auf die Straße Zum Torksfeld abzubiegen.



In Folge der Kollision stürzte die Fußgängerin und verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. (ds)