Schwer verletzt wurde die 59-jährige Fahrerin eines Pedelecs am Montag, 18.12.2023, bei einem Verkehrsunfall.

Hamm, Bockum-Hövel (ots) - Sie befuhr gegen 16:00 Uhr die Hammer Straße und beabsichtigte die Fußgängerfurt an der Einmündung An den Fördertürmen zu überqueren. Die Ampel zeigte zu diesem Zeitpunkt Grünlicht.

Zur gleichen Zeit bog nach Angaben der Verletzten ein "gelbes Postfahrzeug" von der Hammer Straße nach rechts in die die Straße an den Fördertürmen ein. Unmittelbar darauf sei die Pedelecfahrerin gestürzt. Ob es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug kam, ist derzeit nicht geklärt. Das gelbe Fahrzeug setzte seine Fahrt fort.

Die Frau wurde mit einem Rettungswagen der Feuerwehr zur stationären Aufnahme in ein Hammer Krankenhaus transportiert.

Hinweise insbesondere zum Fahrzeug oder Fahrzeugführer / Fahrzeugführerin nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (fa)