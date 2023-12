Am Samstag, 9.

Hamm-Mitte (ots) - Dezember, kam es gegen 19.55 Uhr an der Kreuzung Richard-Wagner-Straße/Grünstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine einen Kinderwagen schiebende Fußgängerin leicht verletzt wurde.



Eine 31-jährige Fiat-Fahrerin aus Hamm fuhr auf der Grünstraße in nördliche Richtung und wollte an der Kreuzung nach links auf die Richard-Wagner-Straße abbiegen. Eine 39-jährige Fußgängerin aus Hamm schob zu diesem Zeitpunkt einen Kinderwagen, in dem sich ihr zweijähriges Kind befand, über die Mittelinsel der Fußgängerfurt. Mit niedriger Geschwindigkeit touchierte der Fiat den Kinderwagen auf der Fußgängerfurt, woraufhin der Junge herausfiel.



Um es zu schützen, sprang die Mutter unverzüglich nach vorne und verletzt sich dabei leicht. Das Kind blieb unverletzt.



Ein Rettungswagen brachte die Mutter und ihren Sohn in eine Klinik. Sachschaden entstand nicht.(hei)