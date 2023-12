15.000 Euro Sachschaden, zwei nicht mehr fahrbereite Autos und eine Blutprobe - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag, 21. Dezember, an der Einmündung Dolberger Straße, Amtsstraße.

Hamm-Heessen (ots) - Ein 44-Jähriger aus Hamm stand gegen 15.15 Uhr mit seinem Audi an der roten Ampel auf der Dolberger Straße und wollte nach links in die Amtsstraße abbiegen.



Ein 57-jähriger Mann aus Selm kam ihm an der Einmündung auf der Dolberger Straße entgegen und stieß frontal mit seinem Ford gegen die Front des Audis.



Beide Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es wurde niemand verletzt. Den unfallaufnehmenden Beamten kam deutlicher Alkoholgeruch vom 57-Jährigen aus Selm entgegen. Ein Atemalkoholtest fiel positiv aus, so dass ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.(hei)