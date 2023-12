null.

Hamm-Heessen (ots) - Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Mittwoch, 13. Dezember, zwischen 12.20 Uhr und 16.30 Uhr, einen am Fahrbahnrand des Lönsrings geparkten BMW.



Der BMW hat einen Unfallschaden an der hinteren linken Fahrzeugseite.



Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.



Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)