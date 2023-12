Ein bislang unbekannter Dieb hat am Samstag, 16.

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Dezember, kurz vor Mitternacht, den umzäunten Bereich einer Weihnachtsbaumverkaufsfläche auf einem Parkplatz an der Römerstraße überklettert und eine Nordmanntanne gestohlen.



Was er vermutlich nicht wusste: eine für die Nächte installierte Kamera zeichnete seine Tat auf. Besonders dreist: der Dieb war wählerisch - ganze dreißig Minuten lang suchte er in dem umzäunten Bereich den passenden Weihnachtsbaum aus und entschied sich letztlich für eine 2,30 Meter hohe Nordmanntanne. Die verpackte er dann fachgerecht in einem Netz und warf sie anschließend über den Zaun. Einen Ersatzbaum wollte sich der Mann wohl auch noch sichern und warf eine zweite Tanne über den Zaun.



Da aber nur die erste, große Nordmanntanne in sein Auto passte, ging es für den zweiten Baum mit einem Wurf wieder zurück über den Zaun.



Hinweise auf den wählerischen Dieb und sein genutztes Fahrzeug nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)