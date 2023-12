Unbekannte Diebe entwendeten im Zeitraum vom 1. Dezember 20.25 Uhr bis 2.

Hamm (ots) - Dezember 11.00 Uhr mehrere Fallrohre aus Kupfer. Die Fallrohre wurden an Hausfassaden in der Straßburger Straße und im Ostpreußenweg entwendet.

Bei dem Diebstahl in der Straßburger Straße wurde neben dem Metall auch eine Biotonne entwendet.

Zum Wert der entwendeten Fallrohre können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zu dem Sachverhalt, verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de (nue)