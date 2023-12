Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag, 1. Dezember 17.15 Uhr bis Samstag, 2.

Hamm (ots) - Dezember 3.40 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf dem Unteren Heideweg (Hamm - Westtünnen) in ein.

In diesem Zeitraum hebelten sie die rückseitige Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnung. Sie durchwühlten sämtliche Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld und Schmuck im Wert von mindestens 3.000 Euro entwendet.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen im Tatzeitraum nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie per E-Mail unter Hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)