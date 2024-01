In der Woche vom 25.

Hamm (ots) - bis 31 Dezember 2023 gab es im Stadtgebiet vier versuchte und fünf vollendete Einbruchsdelikte. Das zeigt das "Wohnungseinbruchsradar" der Polizei Hamm.



Wichtig ist es, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten in der Nachbarschaft umgehend den Notruf 110 zu wählen. Weiterhin sollte man seine Wohnung oder sein Haus gegen ungebetenen Besuch sichern.



Dazu bietet die Polizei Hamm eine kostenlose Beratung an, die über Mail an DirKKPO.Hamm@polizei.nrw.de vereinbart werden kann. (ds)