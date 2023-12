null.

Hamm (ots) - Zwischen Heiligabend 16:00 Uhr und dem 1. Weihnachtsfeiertag

06:00 Uhr sind bei der Polizei Hamm aus dem gesamten Stadtgebiet Hamm 9 Einbrüche und Einbruchsversuche in Mehr-/Einfamilienhäuser angezeigt worden.



Die Polizei Hamm rät daher:



Schließen Sie Ihre Haus- und Wohnungstür ab, auch wenn Sie nur kurz weggehen.



Halten Sie Türen und Fenster von Kellern und Dachböden stets verschlossen.



Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren - denn gekippte Fenster sind offene Fenster.



Halten Sie die Hauseingangstür in Mehrfamilienhäusern auch tagsüber geschlossen.



Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie öffnen.



Lassen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus bei Abwesenheit bewohnt erscheinen.



Achten Sie auf unbekannte Personen, Kraftfahrzeuge und/oder auf verdächtige Situationen.



Informieren Sie Nachbarn über Ihre Abwesenheit.

Bitten Sie diese während Ihrer Abwesenheit beispielsweise den Briefkasten zu leeren oder nachts die Rollläden herunterzulassen.



Alarmieren Sie in Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf 110.(ds)