Ein zehnjähriges Mädchen wurde am Montag, 11. Dezember, von einer unbekannten Autofahrerin auf der Straße Am Hämmschen angefahren und leicht verletzt.

Hamm-Heesen (ots) - Die Unfallfahrerin flüchtete.



Das Kind überquerte nach Schulschluss gegen 14 Uhr die Straße, weil es zur gegenüberliegenden Bushaltestelle wollte. Dabei soll es nicht auf den Verkehr geachtet haben.



Auf der Fahrbahn kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einer bislang Unbekannten, die mit ihrem Auto auf der Straße Am Hämmschen in westliche Richtung fuhr. Das Mädchen stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Die Autofahrerin hielt kurz an, rief etwas in Richtung des Mädchens und setzte ihre Fahrt dann fort.



Eine Zeugin des Unfalls kümmerte sich um die Zehnjährige und fuhr sie nach Hause. Der Vater brachte seine Tochter in ein Krankenhaus. Nach ambulanter Behandlung konnten sie das Krankenhaus wieder verlassen.



Die Polizei sucht nun die Unfallflüchtige. Sie soll einen silbernen Toyota gefahren haben, zwischen 50 und 60 Jahre alt sein, hellblonde Haare haben und stark geschminkt gewesen sein.



Hinweise zu der Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)