Zwei Radfahrer aus Hamm verletzten sich am Mittwoch, 27.

Hamm (ots) - Dezember, 10:30 Uhr bei einem Zusammenstoß leicht.

Beide Radfahrer benutzten den Radweg an der Seeburger Straße. Dieser Radweg verbindet die Münsterstraße mit der Seeburger Straße. Der Radweg beschreibt in seinem Verlauf eine Kurve. In dieser Kurve stießen ein 39jähriger und eine 58jährige mit ihren Rädern während der Fahrt zusammen.

Der 39jährige musste aufgrund der erlittenen Verletzungen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt werden, welches er nach ambulanter Behanldung verlassen konnte.

Die 58jährige verletzte sich ebenfalls leicht, sie begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von 200 Euro.(nue)