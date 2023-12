Bei einem Zusammenstoß mit dem Renault eines 42-Jährigen auf dem Alten Uentroper Weg, verletzte sich ein 49-jähriger E-Scooter-Fahrer am Samstag, 23. Dezember, gegen 16.05 Uhr, leicht.

Hamm-Uentrop (ots) - Der Renault-Fahrer aus Hamm befuhr die Ostwennemarstraße in Fahrtrichtung Norden und beabsichtigte nach links auf den Alten Uentroper Weg abzubiegen. Hierbei kam es mittig der Fahrbahn zu einer Kollision mit dem 49-jährigen Scooter-Fahrer, der mit seinem Gefährt die Fußgängerfurt in gleicher Richtung befuhr.



In Folge des Zusammenstoßes stürzte der Scooter-Fahrer aus Hamm und verletzte sich leicht.



Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. (ds)