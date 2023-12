Ein leichtverletzter Radfahrer wurde nach einem Zusammenstoß mit dem Audi eines 84-Jährigen am Montag, 4.

Hamm-Rhynern (ots) - Dezember, gegen 12.35 Uhr, im Einmündungsbereich Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße / Hubert-Westermeier-Straße, durch einen Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht.



Der 47 Jahre alte Radfahrer war mit seinem Gefährt auf der Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße unterwegs und wollte gerade die Einmündung zur Hubert-Westermeier-Straße über die Radfahrfurt überqueren, als es zum Zusammenstoß mit dem Audi des Hammers kam.



Der Audi-Fahrer beabsichtigte aus Westen kommend in die Hubert-Westermeier-Straße einzubiegen.



In Folge des Zusammenstoßes stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht.



Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde ein Fahrstreifen der Hubert-Westermeier-Straße kurzzeitig gesperrt - der Verkehr wurde an der Unfallörtlichkeit vorbeigeführt. (ds)