Nach einem Verkehrsunfall auf der Kamener Straße am Mittwoch, 27.

Hamm-Pelkum (ots) - Dezember, gegen 15.30 Uhr, verletzten sich ein 60-jähriger VW-Fahrer und eine 45-jährige VW-Fahrerin leicht.



Die VW-Fahrerin aus Aspisheim beabsichtigte links von einem Tankstellengelände auf die Kamener Straße einzubiegen, als sie mit dem VW des 60-jährigen Hammers zusammenstieß.



Der Mann aus Hamm war mit seinem Gefährt auf der Kamener Straße in Richtung Südwesten unterwegs.



In Folge der Kollision verletzten sich beide leicht und wurden mit Rettungswagen in Hammer Krankenhäuser gebracht, die sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten.



Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ds)