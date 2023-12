Bei einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße wurden am Sonntag, 3. Dezember, gegen 12.50, zwei Personen leicht verletzt.

Hamm-Herringen (ots) - Eine 23-jährige Audi-Fahrerin befuhr die Dortmunder Straße in westlicher Fahrtrichtung. In Höhe des Zechenwegs musste sie verkehrsbedingt anhalten; eine 72-jährige Golf-Fahrerin fuhr von hinten auf. Beide Fahrerinnen wurden von Krankenwagen in naheliegende Krankenhäuser gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurden. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von etwa 2.500,- Euro. (kt)