Eine schwerverletzte Beifahrerin und ein leichtverletzter Fahrer eines Opel sind das Resultat eines Verkehrsunfalles vom Mittwoch, 6.

Hamm-Rhynern (ots) - Dezember, im Kreuzungsbereich der Gobel-von-Drechen-Straße / Opsener Straße.



Ein 73-jähriger VW-Fahrer befuhr mit seinem Wagen gegen 11.40 Uhr die Opsener Straße in westliche Richtung und beabsichtigte nach links in die Gobel-von-Drechen-Straße abzubiegen. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Opel eines 66-jährigen Arnsbergers.



Dieser war zum Unfallzeitpunkt auf der Gobel-von-Drechen-Straße in Richtung Süden unterwegs.



In Folge des Zusammenstoßes verletzte sich die 71-jährige Beifahrerin des VW-Fahrers schwer. Sie musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem VW geborgen werden.



Sowohl der 66-jährige Opel-Fahrer als auch die 71-jährige Beifahrerin des VW wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.



Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Opsener Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.



Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ds)