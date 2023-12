Bei einem Verkehrsunfall auf Weetfelder Straße verletzte sich am Mittwoch, 21. Dezember, 16:10 Uhr der 17jährige Fahrer eines Kleinkraftrades leicht.

Hamm (ots) - Zur Unfallzeit befuhr der 17jährige die Weetfelder Straße in Richtung Norden. In Höhe der dortigen Unterführung des Bahndammes wurde er von einem nachfolgenden 56jährigen Fordfahrer aus Hamm überholt. Während des Überholvorganges kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge, infolge derer der Zweiradfahrer zu Fall kam. Durch den Sturz wurde der 17jährige leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung einem örtlichen Krankenhaus zugeführt werden.

Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung entlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 500 Euro. (nue)