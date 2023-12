- Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Landrat-Christian-Straße Zeit: 04.12.23, 23.30 Uhr bis 05.12.23, 1 Uhr In der Nacht von Montag zu Dienstag sprengten bislang unbekannte Täter einen Fahrscheinautomaten an einem Bahnsteig im Bahnhof Blumenthal.

Bremen (ots) - Es entstand hoher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen.



Die Unbekannten brachten einen Sprengkörper im Fahrscheinautomaten an den Gleisen des Bahnhofs Blumenthal an der Landrat-Christian-Straße zur Detonation. Dabei wurde der vordere Teil des Automaten abgesprengt, wodurch Metallteile bis zu zehn Meter durch die Luft flogen. Durch die Wucht der Explosion wurde die Automatenrückwand durchschlagen und die umliegenden Scheiben des Wartehäuschens gingen allesamt zu Bruch.



Anschließend entnahmen die Täter Bargeld aus dem Automaten und flüchteten. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Delaborierer untersuchten den Tatort, es wurden Spuren gesichert und erste Zeugen befragt.



Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen. Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge zu gleichgelagerten Taten in der Region.