- Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Lucie-Flechtmann-Platz Zeit: 26.11.23, 23.05 Uhr und 30.11.23, 9 Uhr Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen nach Sachbeschädigungen in der Bremer Neustadt aufgenommen.

Bremen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen.



Unbekannte beschmierten mit roter Farbe einen Szenetreff-Container am Lucie-Flechtmann-Platz mit Schriftzügen wie "Volk erwache" und "Haut ab". Ein Mitarbeiter entdeckte die Schmierereien am Donnerstagmorgen. Bereits in der Nacht zu Montag war der Container komplett ausgebrannt. Personen kamen nicht zu Schaden, die Brandursachenermittlung dauert an. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob eine politisch motivierte Tat und ein Zusammenhang vorliegen.



In beiden Fällen werden Zeugen gesucht. Hinweisgeber melden sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.