- Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Horn, Heymelstraße Zeit: 30.11.23, 19.50 Uhr Am Donnerstag überfiel ein unbekannter Täter einen 63-Jährigen in Horn.

Bremen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionshinweise.



Auf einer Verkaufsplattform im Internet hatte der 63-Jährige eine hochwertige Uhr angeboten. Mit dem vermeintlichen Käufer verabredete er sich in Begleitung seiner Partnerin in der Heymelstraße. Gegen 19.50 Uhr erschien am Treffpunkt ein Mann, der sofort den Verkäufer schubste und die angebotene Uhr samt Verpackung an sich nahm. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Riensberger Straße.



Bei der Uhr handelt es sich um eine rosègoldene Armbanduhr mit Lederarmband der Marke Longines. Der Täter wurde mit schwarzen Haaren beschrieben. Er soll etwa 180 cm groß und ungefähr 25 Jahre alt sein. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Steppjacke, eine dunkle Sporthose und ein dunkles Cap.



Zeugen melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421 362-3888.



Präventionshinweise: Einigen Sie sich bei Verkaufsgeschäften auf Online-Portalen nach Möglichkeit vorab auf eine dort angebotene, sichere Zahlungsmethode. Speichern Sie Anzeige und Nachrichtenverkehr. Wählen Sie Abholzeit und Ort mit Bedacht, nehmen Sie Begleitpersonen mit und treffen sich an frequentierten Orten. Mehr Informationen zu diesem Thema erhalten Sie beim Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, Telefon 0421 362-19003 oder unter www.polizei.bremen.de.