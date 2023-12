-

Bremen (ots) - Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Zollstraße

Zeit: 30.11.2023, 20:50 Uhr



Am Donnerstagabend kam es in Vegesack zu einem Verkehrsunfall bei dem ein betrunkener 39 Jahre alter Mann mit seinem E-Roller mit einem Auto zusammenstieß und sich schwer verletzte.



Etwa um 20:50 Uhr sahen mehrere Zeugen, wie der 39-Jährige mit seinem E-Roller in der Zollstraße auf dem Fahrradweg fuhr, dabei soll er ohne Licht unterwegs gewesen sein. Kurz vor der Kreuzung zur Aumunder Feldstraße sprang die Ampel für ihn auf Rot. Laut Zeugen fuhr er trotzdem schnell auf die Kreuzung, so dass es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Smart eines 59 Jahre alten Mannes kam. Der 39-Jährige stürzte in der Folge und prallte auch mit dem Kopf auf den Boden. Mehrere Zeugen leisteten Erste Hilfe, Rettungskräfte brachten ihn mit seinen schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Gegenüber den Polizisten gab er an, Alkohol getrunken zu haben, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Einsatzkräfte fertigten diverse Anzeigen, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.



Die Polizei weist noch einmal darauf hin, dass auch für Elektrokleinstfahrzeuge die 0,5-Promille-Grenze gemäß § 24a des Straßenverkehrsgesetzes gilt. Allerdings macht man sich auch schon ab 0,3-Promille strafbar, wenn man unter Alkoholeinfluss nicht mehr in der Lage ist, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen. Eine Straftat liegt immer vor, wenn der E-Scooter Fahrer trotz einer Blutalkoholkonzentration von 1,1 Promille und mehr fährt. Auf Ausfallerscheinungen kommt es dabei nicht an.