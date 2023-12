- Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Schlachte Zeit: 03.12.23, 00.30 Uhr Kleines Vorweihnachtswunder in der Bremer Altstadt: Ein Mann stürzte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in die Weser und drohte, im eiskalten Wasser durch die Strömung mitgerissen zu werden.

Bremen (ots) - Dank schnell handelnder Passanten und den Einsatzkräften der Polizei Bremen konnte der 57-Jährige gerettet werden.



Die Polizei wurde über den Notruf von Zeugen informiert, die einen Mann in der Weser in Höhe der Schlachte gesichtet hatten. Dieser konnte aus eigener Kraft nicht mehr ans Ufer gelangen und drohte

durch die Strömung mitgerissen zu werden. Die Passanten wurden vom Notruf angewiesen, einen Rettungsring ins Wasser zu werfen. Schnell eintreffende Hundeführer der Polizei Bremen konnten die

Person mittels einer Hundeleine vor Ort bis zum Eintreffen von Unterstützungskräften über Wasser halten und fixieren. Mit weiteren Helferinnen und Helfern zog man den 57 Jahre alten stark

unterkühlten Mann schließlich sicher aus der Weser. Er wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes mit Decken erstversorgt. Anschließend ging es ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nicht. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Tourist aus Niedersachsen ein Hotelboot betreten und stürzte zwischen dem Anleger und dem Schiff ins Wasser.



Die Polizei Bremen dankt den aufmerksamen Zeugen für ihr schnelles Handeln. Die Zusammenarbeit von Polizei, Rettungsdienst und engagierten Bürgern hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig eine

aufmerksame Gemeinschaft im Umgang mit Notfallsituationen ist.