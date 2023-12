-

Bremen (ots) - Ort: Bremen-Huchting, OT Sodenmatt, Nimweger Straße

Zeit: 03.12.2023, 16:25 Uhr



Am Sonntagnachmittag schlugen Angehörige von zwei Familien in Huchting aufeinander ein, dabei sollen auch Eisenstangen und Baseballschläger eingesetzt worden sein.



Um 16:25 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei Bremen in die Nimweger Straße gerufen, weil es dort eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gegeben haben sollte. Vor Ort trafen die mit einem größeren Aufgebot alarmierten Kräfte auf einen 33 Jahre alten Mann und eine 57 Jahre alte Frau. Beide wiesen diverse Verletzungen auf und gaben an, von mehreren Männern und auch Frauen geschlagen worden zu sein. Mit Hilfe von Zeugenhinweisen und ersten Ermittlungen machten die Polizisten in Krankenhäusern und an einer Wohnadresse in Sodenmatt mehrere mutmaßliche Beteiligte der Auseinandersetzung ausfindig. Einige wiesen zum Teil stark blutende Verletzungen und Prellungen auf. Nach ersten Erkenntnissen kam es aufgrund eines Streites zwischen den Mitgliedern zweier Großfamilien kurz zuvor zu der Schlägerei in der Nimweger Straße. Dabei sollen unter anderem Schlagwerkzeuge, wie Eisenstangen und Baseballschläger und auch so genannte Elektroschocker eingesetzt worden sein. Die Polizisten befragten mehrere Zeugen, sicherten Beweismittel und fertigten entsprechende Strafanzeigen. Die weiteren Ermittlungen, auch zum genauen Ablauf und zu den genauen Tatbeteiligungen dauern an.