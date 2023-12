- Ort: Bremen-Mitte Zeit: 04.12.23 - 05.12.23 Die Polizei Bremen verzeichnete von Montag auf Dienstag mehr als 60 Autoaufbrüche in Parkhäusern in der Innenstadt.

Bremen (ots) - Am Dienstag nahmen Zivilkräfte einen Täter in Bahnhofsnähe vorläufig fest, der zuvor die Scheibe eines Wagens einschlug.



In den drei Parkhäusern am Osterdeich, am Hillmannplatz und in der Straße Rövekamp, wurden insgesamt 68 Kraftfahrzeuge aufgebrochen oder beschädigt. Die Schadenssumme und die entwendeten Gegenstände können noch nicht abschließend benannt werden. Die Videoüberwachung in dem Parkhaus an der Kulturmeile zeigte einen Radfahrer, der die Seitenscheiben der Autos einschlug. Der Dieb war mit einer langen Kapuzenjacke und einer Schirmmütze bekleidet. Er hatte einen grauen Vollbart und nutzte ein Fahrrad mit Packtaschen, intakter Beleuchtung und "Hörnchenlenker". Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.



Am Dienstagabend erwischten Zivilkräfte der Bremer Polizei einen Dieb in Flagranti. Der 43-Jährige schlug zuvor die Seitenscheibe eines Opels auf der Bürgerweide ein und entwendete aus einem Rucksack im Fahrzeuginneren ein Paar Handschuhe. Als Motiv gab er an, die Beute verkaufen zu wollen, um sich seine Drogen zu finanzieren.



Die Polizei Bremen forciert ihre Ermittlungen, geht verstärkt zivil und uniformiert gegen diese Kriminalitätsform vor und weist noch einmal darauf hin: Ein Auto ist kein Tresor! Lassen Sie deshalb keine wertvollen Gegenstände wie Handtaschen, Rucksäcke, Laptops, Mobiltelefone oder andere Wertgegenstände offen im Auto liegen. Nehmen Sie sie am besten mit, wenn Sie das Auto verlassen.