- Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Friedrich-Rauers-Straße Zeit: 07.12.23 Nach einer Autoaufbruchserie in Bremer Parkhäusern, siehe hierzu auch die Pressemeldung 710, intensivierte die Polizei Bremen erfolgreich ihre Fahndungs- und Aufklärungsmaßnahmen.

Bremen (ots) - Einsatzkräfte nahmen am Mittwochabend einen 55 Jahre alten Mann in der Bahnhofsvorstadt fest, der für eine Vielzahl von Aufbrüchen in Frage kommt.



In den drei Parkhäusern am Osterdeich, am Hillmannplatz und in der Straße Rövekamp, wurden insgesamt 68 Kraftfahrzeuge aufgebrochen oder beschädigt. Die Videoüberwachung in dem Parkhaus an der Kulturmeile zeigte einen Radfahrer, der die Seitenscheiben der Autos einschlug. Anhand der Beschreibung fahndete die Polizei Bremen mit zivilen und uniformierten Kräften nach dem Dieb und lokalisierte ihn in der Friedrich-Rauers-Straße. Sein auffälliges Fahrrad mit einem Hörnchenlenker hatte er dabei. Bei der Durchsuchung des 55-Jährigen fanden die Ermittlerinnen und Ermittler Autoglassplitter und Werkzeug in der Kleidung. In seiner Wohnung konnten weitere Beweismittel sichergestellt werden. Der Mann gestand eine Vielzahl der Taten ein und gab als ein Motiv an, damit seinen Drogenkonsum finanzieren zu müssen.



Die Staatsanwaltschaft Bremen ordnete eine Fortdauer der freiheitsentziehenden Maßnahmen an. Aktuell werden gegen den 55-Jährigen Haftgründe wegen Wiederholungsgefahr geprüft. Die weiteren umfangreichen Ermittlungen dauern an.