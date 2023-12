- Ort: Bremen Zeit: 28.11. bis 06.12.2023 In den letzten Tagen waren in mehreren Bremer Stadtteilen Trickdiebe als falsche Wasserwerker unterwegs und erbeuteten zum Teil Bargeld und Schmuck.

Bremen (ots) - Die Polizei Bremen warnt aus diesem Anlass erneut und gibt Verhaltenstipps.



Zunächst klingelten zwei unbekannte Männer am Dienstagnachmittag an der Tür einer 88 Jahre alten Frau im Ortsteil Ohlenhof. Sie gaben vor, aufgrund eines Wasserschadens Arbeiten durchführen zu müssen und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung der Seniorin. Als die beiden Männer gegangen waren, stellte die Frau fest, dass Schmuck und Bargeld fehlten.

Am Mittwoch gegen 13:15 Uhr verhinderte ein Zeuge in Oslebshausen vermutlich Schlimmeres: Die beiden Männer waren mit der gleichen Masche bereits in die Wohnung eines 63-Jährigen gelangt, als der 37 Jahre alte Nachbar dazukam und drohte, die Polizei zu alarmieren. Beide Männer flüchteten.



Die Polizei lobt das aufmerksame Verhalten des Nachbarn und warnt erneut vor diesen Kriminellen: Die Täter treten stets sehr bestimmt auf und spielen ihre betrügerische Rolle überzeugend.

Daher erneut der Appell: Seien Sie immer wachsam und lassen keine Fremden in Ihre Wohnung. Gewähren Sie nur Handwerkern Zutritt, die Sie selber bestellt haben oder die sich über die Hausverwaltung angekündigt haben. Ziehen Sie nach Möglichkeit Angehörige oder Nachbarn hinzu. Wir möchten auch erneut Kinder und Enkel älterer Menschen sensibilisieren, ein Auge auf ihre älteren Verwandten oder Nachbarn zu werfen, damit diese nicht Opfer von Trickbetrügern und -dieben werden. Weitere Hinweise zum Thema unter www.Polizei.Bremen.de oder im Präventionszentrum der Polizei Bremen. Am Wall 195, Telefon 0421 362 19003.