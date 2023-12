- Ort: Bremen Woltmershausen/Burglesum, OT Woltmershausen/Lesum, Hermann-Ritter-Straße/Charlotte-Wolff-Allee Zeit: 07.12.2023, ca. 17:30 Uhr / ca.

Bremen (ots) - 21:00 Uhr



Am gestrigen Donnerstag versuchten mit Pistolen bewaffnete Männer in Woltmershausen und in Lesum Geld zu erbeuten. In beiden Fällen flüchteten sie ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen.



Gegen 17:30 Uhr betrat ein junger Mann in der Hermann-Ritter-Straße in Woltmershausen die Mini-Filiale einer Sparkasse, in seiner Hand trug er eine schwarze Schusswaffe. Da in dieser Service-Stelle nur Dienstleistungen angeboten werden, flüchtete er ohne das verlangte Bargeld. Mit einem schwarzen Herrenrad fuhr er in Richtung Neustadt davon.



Der Räuber wird als ca. 180 cm groß, mit schwarzer Hautfarbe und dunklen Augen beschrieben. Er trug eine schwarze Daunenjacke mit mehreren Taschen, darunter einen schwarzen Kapuzenpullover mit beigem Fellkragen, eine dunkle Jogginghose und bunte Schuhe. Er war mit einer Sturmhaube maskiert und trug schwarzen Wollhandschuhen. Er sprach deutsch mit den Angestellten.



Um kurz vor 21 Uhr musste die Polizei erneut wegen eines Raubüberfalls ausrücken. Zwei Männer waren maskiert in der Charlotte-Wolff-Allee in Lesum in einen Getränkemarkt gekommen. Ein Täter zeigte der Mitarbeiterin eine schwarze Schusswaffe und verlangte mehrfach Geld aus der Kasse. Als die Herausgabe verweigert wurde, gingen die Männer über den Parkplatz in Richtung Pastor-Diehl-Straße davon.



Der Räuber mit der Waffe wird als ca. 20 Jahre alt, schlank, ca. 170 cm groß, mit dunklen Augen und markanten, vollen Augenbrauen beschrieben. Er trug eine dunkelblaue Jacke mit hellblauen Ärmeln und der weißen Aufschrift SPORTS und team-wear, dazu blaue Jeans und schwarz-weiße Nike-Sneaker. Maskiert war er mit einer dunklen Mütze, einem blauen Tuch mit weißen Punkten vor dem Gesicht und orange-schwarzen Arbeitshandschuhen. Er soll fließend deutsch gesprochen haben.



Sein Komplize, ebenfalls als ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß und schlank beschrieben, war mit einer schwarzen Jacke, grauem Kapuzenpullover, grauer Jogginghose und hellen Turnschuhen bekleidet. Er hielt sich im Hintergrund, war jedoch ebenfalls maskiert und trug Handschuhe.



Wer Hinweise zu den beschriebenen Personen geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0421 362-3888 beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen zu melden.