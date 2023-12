- Ort: Bremen Obervieland, OT Kattenturm, Kattenturmer Heerstraße Zeit: 08.12.23, ca. 16:45 Uhr und 09.12.23, ca.

Bremen (ots) - 10:00 Uhr



Am zurückliegenden Wochenende musste die Polizei gleich in zwei Fällen ausrücken, weil sich Ladendiebe in Kattenturmer Einzelhandelsgeschäften hoch aggressiv zeigten und Menschen verletzten. Ein Täter wurde festgenommen, ein anderer wird gesucht.



Am Freitagnachmittag gegen 16:45 Uhr beobachteten Mitarbeiterinnen einer Drogerie in der Kattenturmer Heerstraße, wie ein Mann Spielzeug in seine Taschen steckte. Vor Verlassen des Geschäfts, wurde er angesprochen und festgehalten, um auf die alarmierte Polizei zu warten. Der vermeintliche Ladendieb zog daraufhin sein Reizgas und besprühte die Mitarbeiterinnen. Die vier Frauen erlitten schmerzende Haut-, Augen- und Atemwegsreizungen, mussten jedoch nicht rettungsdienstlich behandelt werden. Der Mann flüchtete und wird nun wegen versuchtem Diebstahl und gefährlicher Körperverletzung gesucht. Er wird als ca. 30 - 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, mit kräftiger Statur und heller Haut beschrieben. Er trug eine schwarze Kappe, eine Brille, eine schwarze Jacke, helle Jeans und braune Schuhe. Die Drogerie wurde aufgrund des Vorfalls vorzeitig geschlossen.



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.



Am Samstagmorgen gegen 10:00 Uhr wurde die Polizei zu einem Supermarkt in direkter Nachbarschaft gerufen. Ein Ladendieb war durch das Personal beim Diebstahl von mehreren Zigarettenpackungen erwischt worden. Bei seiner Flucht stieß er Kunden beiseite, riss sich los, schlug nach Mitarbeitern und warf Regale um. Hierbei verletzte er eine Kundin leicht an der Hand sowie einen Kassierer am Oberarm. Rettungsdienstliche Behandlungen waren nicht erforderlich. Nachdem er durch einen Notausgang entkommen konnte, beendeten die alarmierten Einsatzkräfte durch vorläufige Festnahme seine Flucht endgültig. Gegen den 24-Jährigen wurden Anzeigen wegen räuberischen Diebstahls, Körperverletzung und Sachbeschädigung gefertigt.